​Terugroepactie want VW Caddy gaat er alleen vandoor

Je auto vanop afstand openen is normaler dan normaal. Maar een auto die dan plotseling ook begint te rijden en tegen een muur of ander voertuig knalt, is behoorlijk minder normaal.

En toch is dit exact wat er kan gebeuren bij een VW Caddy gebouwd tussen mei 2012 en januari 2013. Volkswagen Commercial Vehicles roept er in Europa dan ook 67.000 exemplaren van terug.

Niet in eerste versnelling en handrem op

In sommige gevallen start de motor uit zichzelf als de Caddy via de afstandsbediening ontgrendeld wordt. VW raadt daarom de getroffen eigenaars aan om bij het parkeren hun voertuig niet in de eerste versnelling te zetten en in ieder geval de handrem aan te trekken.