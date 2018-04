VW Golf GTI 16V

Was al in 1983 aangekondigd, maar kwam er pas effectief in 1986 - VW had het knap lastig met de extra acht kleppen. Maar toen hij er eindelijk was, werd hij de hemel in geprezen. 139pk opgewekt door de 1.8 16V zonder katalysator (top 208km/u) en 129pk door diezelfde viercilinder met katalysator (top 193 km/u).

