Dit wordt de nieuwe Skoda-SUV

Door: ADD

Het is zo omdat de markt het wil. Of dat is toch wat Skoda ons wil doen geloven. Niettegenstaande de handige ludospace Roomster goed verkocht, wordt hij toch afgevoerd. De vrijgekomen capaciteit wordt met twee nieuwe SUV's opgevuld. Eén van hen toont Skoda dit jaar op het Autosalon van Genève (3-13 maart). De concept luistert naar de naam "VisionS", waarbij de S - erg verrassend - voor SUV staat.

Hoog! en lang

Skoda geeft ons met het 1,91 brede en 1,68 meter hoge studiemodel een idee van hoe die SUV eruit zal zien. Meteen wordt duidelijk dat het model boven de Yeti komt te staan. Met een lengte van 4,70 meter groeit de nieuwkomer met een indrukwekkende 48 centimeter tegenover de huidige generatie Yeti. In het interieur passen dan ook drie zetelrijen, elk met twee plaatsen. Als de SUV in serieproductie gaat, wordt dat wellicht zowel een vijf- en een zevenzitter variant.

Al eind 2016 in productie?

De eerste schetsen onthullen de typische Skoda gril. De voor- en achterlichten zijn echter duidelijk vlakker dan bij huidige Skoda-modellen. De achterzijde wordt door grote uitlaatpijpen en een diffusor opgeleukt. Welke motor er in de concept zit, is niet bekend. De productieversie (die de naam "Snowman" of "Kodiak" krijgt?) komt op het modulaire MQB-platform van de VW-groep te staan en zal naar verwachting al eind 2016 op de markt zijn.