Wie een Ford GT wil, moet wel heel erg zijn best doen

Door: ADD

De Ford GT komt nog dit jaar op de markt. Slechts 250 exemplaren zullen jaarlijks van de supercar gebouwd worden en de vraag ernaar is enorm. Als we "The Detroit News" mogen geloven, zullen alle geïnteresseerden eerst online moeten solliciteren. Het maakt niet uit of je een beroemdheid of eigenaar van de vorige GT bent, Ford zoekt zich de klanten voor de nieuwe supersportwagen heel erg doelgericht uit.

In maart gaat de race om de Ford GT van start. Een prijs is nog niet bekend, maar reken maar op een basisprijs van minstens € 300.000.

Het lijkt wel een examen

De hele procedure doet ons denken aan Ferrari's verkoopstrategie bij beperkte modellen zoals de Enzo of LaFerrari. Alleen gaat Ford nog een stap verder. Tijdens het online aanvragen moet de de potentiële koper een hele reeks vragen beantwoorden, zoals bijvoorbeeld:

- Hoe vaak zal je met de Ford GT rijden?

- Hoeveel Ford modellen heb je al gehad?

- Hoe actief ben je op de sociale netwerken?

Geen belegging, er moeten kilometers gedaan worden

Hoeveel vragen er in totaal zijn, is niet bekend. Maar het is duidelijk dat Ford ervoor wil zorgen dat de GT enkel in handen van een liefhebber komt en dat er ook daadwerkelijk mee gereden wordt. De auto mag geen "Garagequeen" worden. Daarnaast is het ook duidelijk dat sociale netwerken zoals Facebook en Instagram een cruciale rol in de Ford-marketing spelen.

Maar zelfs wie de vragen precies zo beantwoordt zoals de Amerikanen het voor ogen hebben, wacht nog een laatste hindernis. De uitverkoren klanten die een GT mogen bestellen moeten namelijk een contract ondertekenen dat hen verbiedt om de auto in de nabije toekomst (niet gespecificeerd) te verkopen. Deze maatregel is bedoeld om mensen tegen te houden die de Ford GT louter als investering kopen om hem later met winst te verkopen.

Pure racewagen

Maar dan krijg je wel een echte supercar, die 50 jaar nadat Ford de autosportwereld met de GT40 verraste, opnieuw de 24-uur van Le Mans moet winnen. In tegenstelling tot de concurrenten werd de Ford GT van meet af aan ontworpen als een pure racewagen. Maar voor de homologatie bouwt Ford ook een wegversie van de GT. Het concept is duidelijk: de allerbeste aërodynamische waarden, extreem lichtgewicht constructie (aluminium en met carbon versterkte kunststof) en een chassis gebaseerd racewagen-technologie dat een ijzersterke rijdynamiek belooft.

600pk of meer

In tegenstelling tot in de historische GT40 zit in de nieuwe editie niet langer een achtcilinder. In de nieuwe Ford GT doet een 3.5 biturbo zescilinder al het werk. Die ecoboost-motor zou meer dan 600pk opwekken. Exacte prestaties en specificaties zijn er nog niet. De ingenieurs experimenteren momenteel namelijk nog volop met de optimale laaddruk van beide turbo's.