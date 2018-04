Wiesmann: nog in 2016 nieuw model

Door: ADD

Er beweegt weer wat bij Wiesmann. De kleine sportwagenbouwer uit het Duitse Dülmen hoopt nog dit jaar een nieuw model te introduceren. "De levering van nieuwe auto's is gepland voor 2017", aldus woordvoerder André Schmidt. Het design van de nieuwe auto zal weer op de roadsters en sportieve coupés georiënteerd zijn die Wiesmann van 1988 tot aan het faillissement in 2013 bouwde. Dit keer zal er echter meer aandacht zijn voor de internationale verkoopbaarheid. "Maar een Wiesmann zal er altijd uitzien als een Wiesmann", beklemtoonde Schmidt. Of BMW opnieuw de motoren levert, is nog onduidelijk.

Britse investeerders kochten de failliete autofabrikant november vorig jaar, maar het contract was nog niet definitief, omdat er onderhandeld moest worden over de klacht van een schuldeiser. De rechtbank van Münster heeft die nu in tweede (en laatste instantie) verworpen.