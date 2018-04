Matt LeBlanc wordt presentator Top Gear

Door: ADD

We hebben al veel verhalen gehoord over het nieuwe "Top Gear" format. Naar verluidt zouden onder andere Sabine Schmitz en Chris Harris de show presenteren. Alleen zou diezelfde Chris Evans dan weer niet kunnen presenteren en autorijden tegelijk. Maar nu lostte de BBC eindelijk iets officieels. De naam van Evans' co-host is bekend.

Matt LeBlanc

Ja hoor, Joey Tribbiani uit 'Friends' zal in het nieuwe seizoen aan de zijde van Evans verschijnen. Matt LeBlanc is gek op auto's en fan van Top Gear. Vier jaar geleden trad hij daarin al eens als gast op en reed toen meteen een record. LeBlanc legde het Top Gear parcours met de "Reasonably Priced Car" (toen een Kia Ceed) in 1:42,1 minuten af. Later was hij er nog eens te zien om de opvolger van de Ceed te testen en met een McLaren MP4-12C te rijden.

Het nieuwe Top Gear seizoen zonder het beruchte trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond gaat op 8 mei 2016 van start.