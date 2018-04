Deze Ferrari is de duurste auto ooit op een veiling

Door: BV

We publiceerden eerder dit jaar al de lijst met de 55 duurste auto’s ooit op een veiling. Een lijst die wordt gedomineerd door Ferrari’s. En waarin de toppositie wordt ingenomen door een Ferrari 250 GTO uit 1962. Die wisselde in 2014 van eigenaar voor $ 38.115.000. Duidelijk meer dan de $ 35.711.359 die afgelopen week is neergeteld voor deze 335 Sport Scaglietti uit 1957.

De duurste auto ooit

En toch is deze Ferrari nu de duurste auto ooit op een veiling. Tenminste, voor de inwoners van het oude continent. Door de gewijzigde wisselkoersen was geen enkele auto ooit duurder als je hem zou moeten betalen in euro’s. De duurste auto van allemaal is hij niet. Er wisselde namelijk al eens een 250 GTO van eigenaar voor $ 50 miljoen, maar dat was niet op een veiling.