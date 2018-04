Er gaf net iemand € 145.000 aan een Citroën 2pk

Door: BV

Oldtimer en klassiekerbeurs Rétromobile in Parijs wordt zoals de meeste van dit soort prestigieuze evenementen omkadert door de nodige veilingen. Daar werd al een recordbedrag neergeteld voor een Ferrari (waarover je hier alles leest), maar er zijn ook minder voor de hand liggende automobielen die voor meer geld dan voorheen van eigenaar wisselen. Deze Citroën 2pk bijvoorbeeld. Daarvoor werd een bedrag van zo maar eventjes € 145.000 geboden. Exclusief veilingskosten overigens.

Citroën 2cv Sahara

Het ging natuurlijk wel om een zeldzame 2cv. De Sahara is een vierwielaangedreven variant die slechts mondjesmaat gebouwd werd. Omdat het kleine motortje eigenlijk nauwelijks in staat was de vier wielen aan te drijven, beschikken ze over een tweede motor op de plaats van de koffer. Elk wordt met een eigen sleutel gestart en daardoor kan je eigenlijk kiezen of je van de ‘deux chevaux’ een vier-, voor- of achterwielaandrijver maakt.

Veilinghuis Artcurial Motorcars had een exemplaar uit 1961 gevonden dat niet eens 12.000 originele kilometers op de teller had. Voorzien van de nodige patina duwde dat de meest geliefde zeldzame 2pk naar nieuwe hoogten.