Weer klaagt een Amerikaanse staat VW aan

De golf van rechtszaken tegen de Volkswagen Group blijft in de Verenigde Staten groeien. Ook de staat New Jersey heeft nu een zaak tegen de Duitse autofabrikant geopend omwille van het schandaal rond de gemanipuleerde uitstootwaarden. Concreet wordt VW er beschuldigd van consumentenbedrog door het installeren van illegale software en van het overtreden van de wet op de luchtvervuiling.

"In de afgelopen tien jaar maakte Volkswagen zich schuldig een van de grootste fraudezaken in de geschiedenis van de auto-industrie", aldus de aanklacht. VW had op 18 september 2015 onder druk van de Amerikaanse Environmental Protection Agency al toegegeven sinds 2009 op grote schaal gesjoemeld te hebben bij de emissietests.

Vierde staat

New Jersey volgt de staten Texas, New Mexico en West Virginia, die eerder al een rechtszaak tegen Volkswagen aangespannen hadden. Daarbovenop eist het Amerikaanse ministerie van Justitie ook zo'n € 42 miljard en zijn er de beschuldigingen van talrijke private eisers. Meer dan 500 dergelijke klachten worden gebundeld door een rechtbank in San Francisco.