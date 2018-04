Ferrari neemt FF onder handen, maakt GTC4Lusso

Door: BV

De Ferrari FF is afgezwaaid. De GTC4Lusso neemt het van hem over, met een naam die weerom verwijst naar zowel z’n vierwielaandrijving als z’n interieur voor vier.

Facelift of geen facelift?

De jongste jaren zijn de definities van wat een facelift juist inhoud, behoorlijk vluchtig geworden. Maar dat Ferrari op z’n minst aan de grenzen van het begrip zit, daar kunnen we zeker van zijn. De FF werd immers van kop tot staart onder handen genomen, ook al blijft zijn structuur gelijk.

Ferrari klopt zichzelf nog eens op de borst met de FF. Die praktischere Ferrari resulteerde immers in meer gereden kilometers. FF-eigenaars leggen 30% meer kilometers af in hun Italiaans raspaard dan gemiddeld. Om die extra kilometers zo comfortabel mogelijk te maken is het interieur ingericht voor vier personen, de bagageruimte is redelijk groot en de auto is bovendien voorzien van vierwielaandrijving. Ferrari voegt daar nu ook achterwielbesturing aan toe.

En ook sneller

Onder de motorkap van de GTC4Lusso huist een 12-cilindermotor met een vermogen van 690pk. Dat is 30pk meer dan voorheen. Met een gewicht-vermogensverhouding van 2,6kg/pk en een compressieverhouding van 13,5:1 vestigt het model nieuwe records in deze klasse. Het maximale koppel van 697Nm komt vrij bij 5.750t/min, terwijl 80% van de trekkracht al beschikbaar is vanaf slechts 1.750t/min. Ferrari wist daardoor de 0-100 km/u-sprint met 3 tienden in te korten tot 3,4 seconden. De topsnelheid is ongewijzigd en bedraagt nog steeds 335km/u.