Subaru warmt op voor nieuwe XV

Door: BV

Subaru werkt hard aan alweer een nieuwe generatie van de Impreza. Dat weten we omdat het kleine Japanse merk er al een concept car van toonde. En die Impreza zal ook weer aanleiding geven tot een nieuwe XV. In essentie is dat weinig meer dan een opgehoogde Impreza.

Van de XV mogen we het eerste levensteken verwachten op het Autosalon van Genève. Daar komt een concept, die er wellicht nog wat avontuurlijker uit zal zien dan het model dat uiteindelijk van de assemblageband zal rollen. Zo gaat dat nu eenmaal. Het plaagplaatje zegt nog niet zo veel, maar wie ervan uitgaat dat het een ruigere versie is van de Impreza vijfdeurs concept, zit wellicht niet ver van de waarheid.