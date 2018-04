Bentley Mulsanne: de kaviaaruitvoering

Door: BV

Mulliner is de bespoke-afdeling van Bentley. Daar waar je aan gaat kloppen als je in de uitgebreide selectie afwerkingsmogelijkheden die het bedrijf al aanbiedt, je zin niet vindt. Maar ditmaal bedacht Mulliner een speciale editie. Die hoort sportiever te ogen en is gebaseerd op de Mulsanne Speed. Dat is de snelste van de grote Bentleys.

Beluga Kaviaar

Volgens kenners is Beluga de beste kaviaar. Je herkent het aan z’n gitzwarte inkttinten. En die vind je ook terug op deze Beluga Edition. Aan de binnenkant kan je nog kiezen welk soort donker hout je wil en als het echt moet levert Bentley het koetswerk ook in een ander kleurtje. Maar de zwarte accenten, de Beluga-gravures en de donkere wielen… daar wordt niet van afgestapt.