​Ferrari Enzo total loss, toch geveild voor € 1,5 mio

Door: ADD

In februari 2006 vloog deze Ferrari Enzo (met chassisnummer 135564) aan meer dan 250km/u tegen een telefoonpaal. Motor, versnellingsbak, achteras, -wielen en allerhande koetswerkdelen lagen in het gebied verspreid zoals na een vliegtuigcrash. Niet eens de helft van de oorspronkelijk 4,702m lange Enzo was nog intact. Een schroothoop en wonder tegelijkertijd. Iedereen overleefde de crash, de met carbon versterkte kooi had zijn werk goed gedaan.

Huzarenstukje

Maar de Italianen wilden dit exemplaar (een van de slechts 400 Enzo's die gebouwd werden) niet laten gaan. De Ferrari Technical Assistance Service haalde de Enzo terug naar Maranello. En stukje voor de stukje bouwden de technici de 660pk-sterke bolide weer op.

Metamorfose

Ze slaagden echter in hun opzet en bijna tien jaar later werd de Enzo die ooit aan gruzelementen lag, begin deze maand geveild in Parijs. De richtprijs lag tussen de € 1,5 en 2 miljoen. Uiteindelijk werden het er € 1.568.000.

In plaats van het oorspronkelijke "Rosso Corsa' werd de Enzo zwart gelakt. De sportstoelen mochten dan weer wel rood blijven. Satellietnavigatie, achteruitrijcamera en Bose stereo-installatie behoren tot zijn uitrusting. Op de teller staan 2.500 km. Al doet dat er bij een wedergeboorte eigenlijk niet meer toe.