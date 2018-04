BMW 760Li is lang, luxueus en heeft V12

Door: BV

Kijk, dat vinden we nog eens goed nieuws. Dat BMW niet alleen viercilinders aanbiedt in de 7-Reeks (al is dat voorlopig nog niet bij ons) maar dat ze ook nog de moeite doen om de meest edele aller motoren onder de kap van hun gammatopper te lepelen: een V12. We hebben er goede herinneringen aan.

Alleen met vierwielaandrijving

Het is niet onlogisch dat de twaalfpitter alleen onder de kap van het lange koetswerk komt. Met Li achter de naam dus. Die heet trouwens 760, ook al is het een 6,6l die in het vooronder huist. Voorheen was die alleen op de achterwielen aangedreven, maar de Duitsers leveren ‘m nu alleen nog maar met vierwielaandrijving. En daarom staat er ook xDrive op de kofferklep en dat is ons al veel te druk.

Maar het kan nog erger, je kan ook nog een M aan toevoegen. Dan wordt het een BMW M760Li xDrive. Die is overigens geen sikkepit sneller dan de reguliere V12. Niet dat je te klagen hebt natuurlijk, met 600pk en 800Nm trekkracht. Dat is voldoende voor een sprintje in 3,9 tellen. De top bedraagt 250km/u, maar als je daar bovneop nog een M Drivers Package aanvinkt, vragen de Duitsers je veel geld om even op de delete-knop van de begrenzer te duwen waardoor de limousine doorgaat tot 305km/u.

Dat M-pakket omvat overigens wel andere bumpers, wielen, uitlaat (met via de luidsprekers gesimuleerde klank?), remzadels en de nodige M-logo’s aan binnen- en buitenkant. De ‘gewone’ V12 heeft overigens ook een naam: Excellence. Maar die staat niet op het koetswerk.

Niet zo zuinig, maar…

Voor z’n mussendorst hoef je zo’n V12 natuurlijk niet te kopen. Het opgegeven verbruiksgemiddelde bedraagt 12,6l/100km. Maar in het verleden hebben we wel al kunnen constateren dat die V12 dan weer niet zo erg wakker ligt van de rijstijl…