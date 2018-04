Meer boetes gordeldracht

Door: ADD

Hoewel het dragen van de gordel verplicht is, doet nog steeds niet iedereen die om. Volgens de meest recente cijfers draagt voorin bijna 92% de gordel, maar eigenlijk moet dit 100% zijn. Achteraan in de wagen doet zelfs 1 op de vier geen gordel om.

In 2014 werden door de politie in Vlaanderen 49.671 pv’s voor het niet dragen van de gordel opgesteld. Tijdens de eerste 6 maanden van 2015 waren dit er ook al meer dan 20.000. De boete voor het niet dragen van de gordel bedraagt (amper) € 100. Nochtans is het consequent dragen van de gordel een van de gemakkelijkste en goedkoopste manieren om bij verkeersongevallen levens te redden.

Vlaanderen lanceert dan ook een nieuwe campagne over het dragen van de gordel. Met de slogan “Gordel om of er zwaait wat” roept Ray (de hoeder van de Vlaamse wegen) vanaf vandaag iedereen op de gordel te dragen. In maart zal de politie extra op gordeldracht controleren.