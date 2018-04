Langer wachten op nieuwe Land Rover Defender

Door: BV

In januari liep de laatste Land Rover Defender van de assemblageband in het Britse Solihull. De auto was 68 jaar lang onafgebroken in productie. Een unicum in de industrie en zo zal het waarschijnlijk altijd blijven. De Defender komt terug, dat belooft Land Rover. Maar we zullen er langer op moeten wachten dan eerste gedacht.

Een jaar uitstel

Land Rover schuift de introductie van een nieuw exemplaar op van 2018 naar 2019. Een nieuwe Defender is een moeilijke oefening voor de Britten. Het bedrijf moet niet alleen rekening houden met de noodzaak om een groot aantal verschillende koetswerkvormen aan te bieden - ook al worden het er minder dan tot op heden het geval was. Het moet z’n ontwikkelingskost afschrijven op een eerder laag geprojecteerd volume van 50.000 voertuigen per jaar. En het moet een robuuste auto neerzetten die niettemin aan alle uitstoot- en veiligheidsnormen voldoet. Dat laatste deed de Defender finaal de das om…

Het design ligt vast

Vanuit Solihull horen we dat designer Gerry McGovern het design inmiddels grotendeels vast heeft liggen. Daarop zal ons echter pas in 2018 een blik gegund worden met een concept car. Een eerdere poging van Land Rover in de vorm van de DC100 (foto’s) werd door de potentiële doelgroep zo slecht onthaald dat het merk besloot z’n huiswerk opnieuw te maken.