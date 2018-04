Waarom één Aston Martin DB10 € 3,4 miljoen kost

Door: BV

In SPECTRE, de jongste Bond-prent, rijdt onze Britse held rond met een Aston Martin DB10. Een auto waar slechts 10 exemplaren van gebouwd zijn. 7 stuks daarvan zijn ‘opgebruikt’ voor het schieten van de prent. De twee andere deden promotionele werkjes.

De enige?

Eén enkele DB10 werd geveild voor het goede doel. En Artsen Zonder Grenzen mocht zich in de handen wrijven met het resultaat. Want er werd zo maar eventjes € 3,4 miljoen voor gedokt. Voor die prijs kan je wellicht meer dan één Bugatti Chiron kopen, maar daar is het de eigenaar wellicht niet om te doen. De kans is groot dat geen enkele andere DB10 ooit in particuliere handen komt. En dat is toch weer wat anders dan een ‘ordinaire’ productie-Bugatti.