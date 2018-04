Ford Kuga geactualiseerd

Door: ADD

Ford slaat twee vliegen in één klap. Tijdens het Mobile World Congress (van 22 tot 25 februari in Barcelona) demonstreren ze namelijk hun autosoftware Sync 3 op de nieuwe versie van de Kuga die er gelijktijdig onthuld zal worden.

Nauwelijks motornieuws

De Amerikanen vervangen de huidige tweeliter instapdiesel (120pk) door een 1,5-liter uit de Focus die evenwel net zo krachtig is. Wat de hogere vermogens (150pk, 180pk) betreft, blijft alles hetzelfde: allemaal tweeliters. Bij de benzines (1.6 en 120, 150 of 182pk) verandert er eveneens niets.

Exterieur

Daarover valt al ietsje meer te vertellen. Van de Ford Escape (zijn zustermodel uit de VS) erft de compacte SUV de opvallende brede (en erg Amerikaanse) grille, achteraan fonkelen vernieuwde lichten en de nieuwe motorkap moet er niet alleen goed uitzien, ze moet ook de veiligheid van voetgangers verbeteren.

Technologische innovaties

Nu zijn we bij het belangrijkste nieuws aangekomen. Voor het eerst verkrijgbaar zijn adaptieve xenon koplampen die automatisch uit zeven lichtmodi de juiste kiezen. De parkeerhulp kan nu ook de parkeerplaats verlaten en het city-noodremsysteem werkt tot 50 km/u (voorheen was dat 30). Nieuw bij opties is ook een elektrisch wegklapbare trekhaak.

In de cockpit oriënteert de Kuga zich voortaan meer op de Focus. Het dashboard wordt door minder knoppen te gebruiken intuïtiever te bedienen en het profiteert eveneens van het grotere scherm van het nieuwe infotainmentsysteem Sync 3. Dat wordt in de zomer beschikbaar, en dan als eerste voor de Mondeo, S-Max en Galaxy. De Kuga volgt dus ook, maar pas met de levering van de gefacelifte modellen.

Sync 3 zal ook Apple Carplay en Android Auto ondersteunen. Ford heeft overigens lang geweigerd om de systemen van de mobiele telefoongiganten in zijn auto's over te nemen, maar ging vorige maand dan toch over stag. De eigen Applink-techniek blijft natuurlijk een alternatief.

Andere innovaties in de Kuga-cockpit zijn een verwarmd stuurwiel en een elektrische parkeerrem. Ook het "Meykey"-systeem wil Ford in de Kuga aanbieden. Het stelt je in staat om bij de reservesleutel de topsnelheid en het volume van de stereo aan banden te leggen.

Geduld

Zoals we het ondertussen van Ford gewoon zijn, verstrijkt er bij een nieuw model behoorlijk wat tijd tussen het moment van de voorstelling en van de levering. De Kuga debuteert op 22 februari in Barcelona, de orderboeken gaan deze zomer open, maar geleverd wordt er pas begin 2017.