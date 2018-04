Ken Block verkoopt zijn Hoonigan-Fiesta

Door: ADD

Echt, 250.000 pond ( of zo'n € 325.000) voor een Ford Fiesta? Compleet waanzinnig, zou je denken. Tot je hoort dat de kleine Ford, die momenteel via de website motorsportauctions.com verkocht wordt, niet zo maar een autootje is.

YouTube-ster Ken Block heeft zijn Hoonigan Racing Ford Fiesta - HFHV (staat voor "Hybrid Function Hoon Vehicle") door rallyspecialist M-Sport in het Verenigd Koninkrijk laten bouwen. De technische specificaties doen bij sommige liefhebbers waarschijnlijk het water in de mond lopen: Reiger vering, Brembo remmen, Recaro zetels, een opgewaardeerde transmissie van Sadev, een versterkt differentieel op de achteras en tal van andere uitgelezen motorsport-ingrediënten.

600pk

Om aan Rallycross-evenementen en wilde Gymkhana-driftoefeningen deel te nemen, kreeg de M-Sport Ford Fiesta World Rally Car in plaats van de vertrouwde 1600cc een tweeliter turbo onder de motorkap. die een piekvermogen van 600pk voor een maximumkoppel van 900Nm ontwikkelt.