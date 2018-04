​Ook Mercedes en BMW dupe dieselgate

Door: ADD

Nadat het het uitstootschandaal bij VW losbarstte, krimpt ook de dieselverkoop van de andere Duitse autofabrikanten in de VS significant. Bij Mercedes-Benz daalde in januari het aantal verkochte dieselauto's er met 65 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Bij BMW hetzelfde verhaal, bij hen ging de dieselverkoop 62 procent achteruit. Dat klinkt erg dramatisch, maar op zich is dat niet zo. Het aantal diesels in de Amerikaanse omzet van beide constructeurs is immers sowieso al zeer laag.

Mercedes verkocht in januari in de Verenigde Staten 334 auto's met dieselmotoren, BMW 205. Volgens een woordvoerder van BMW is de Amerikaanse markt overigens de enige die onder de gevolgen van dieselgate lijdt. VW en Audi bieden momenteel in de VS geen enkele dieselauto meer aan.