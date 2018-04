Het nieuwe Audi Quattro… is niet meer Quattro

Door: BV

Vier aangedreven wielen zijn beter dan twee. Daar kan je nu eenmaal niet omheen. Zeker niet in limietsituaties. Die kan je opzoeken door het gaspedaal wat dieper te duwen, maar het effect apprecieer je als bestuurder het meest op ogenblikken die je moeilijk kan vermijden. Wanneer het plots glad is bijvoorbeeld.

Maar zo’n integraalaandrijving heeft één groot nadeel. Omdat er meer mechaniek in beweging moet gezet worden, verbruikt het meer. De Spaanse Inquisitie kan nog wat leren van de heksenjacht op CO2-uitstoot van de jongste jaren, en daardoor komt dit soort van nuttige technologie onder druk te staan. Audi geeft toe, maar het schakelt elektronica in om de gevolgen te beperken.

Het nieuwe Quattro, met Ultra-technologie

De nieuwe vierwielaandrijving van Audi, die voor het eerst zal debuteren op de Audi A4 Allroad, zal zich niet meer permanent met de achterwielen moeien. Daarvoor worden twee extra lamellenkoppelingen ingebouwd. Een eerste tussen de voor- en achteras. En een tweede tussen beide achterwielen (om frictie in het differentieel uit te schakelen). Ultra-technologie, dopen de Duitsers het. Over het resultaat kunnen we kort zijn. Audi claimt een verbruikswinst van 0,3l/100km. Dat is makkelijk. Maar het beweert ook dat je als bestuurder geen verschil zal merken. En dat moeten we even uitdiepen.

De elektronica schiet ter hulp

Het antwoord werd - zoals alles tegenwoordig - gevonden in de elektronica. De geavanceerde ABS-modules (want die vormen de basis voor alle elektronische bemoeizucht) zijn dermate nauwkeurig dat ze gripverlies in de meeste gevallen kunnen voorspellen. Audi gebruikt die lage drempel om in zo’n situaties de lamellenkoppeling bliksemsnel te activeren en de achterwielen in te schakelen. Het systeem kijkt zo’n halve seconde vooruit.

De kritische noot

Uiteraard verkoopt Audi z’n innovatie uit noodzaak als vooruitgang. Om die claim waar te maken moet het echter enkele valkuilen vermijden. Een grote elektronische inmenging zorgt immers (nu al) erg vaak voor een onthecht stuurgevoel. Maar er is een grotere hindernis. Hoewel er twee extra koppelingen gemonteerd werden, daalde het gewicht van het ganse systeem toch met 4kg. Audi profiteert er immers van om lichtere componenten te monteren nu ze toch niet meer permanent gebruikt zullen worden. Daardoor loopt de Quattro het risico van er in echt moeilijke situaties de brui aan te geven. Nogal wat vergelijkbare systemen (bij andere fabrikanten) worden te warm of kennen een maximumbelasting. Het is daarom lang niet zeker dat het systeem het in echt moeilijke omstandigheden - een besneeuwde helling op weg naar je winstersportoord bijvoorbeeld - even goed blijft doen. Iets wat we uit zullen zoeken als de A4 Allroad in de showroom staat.