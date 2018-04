Range Rover op spoor in Brussels metrostation

Door: BV

Een vreemd tafereel in het metrostation Brussel Zuid op maandagavond: daar staat een Range Rover Sport op de sporen. De chauffeur kwam terecht in het ondergrondse netwerk nadat hij (bovengronds) over de tramsporen reed in een poging om een bocht af te snijden en niet meer uit de vaste trambedding geraakte. De bestuurder verkeerde in shock, maar er is geen kwaad opzet in het spel.

Het voertuig heeft een behoorlijk tracé afgelegd op de sporen van het ondergrondse pré-metronetwerk van de hoofdstad. De bestuurder is door de stations Albert, Horta, Sint-Gillis Voorplein en Hallepoort gereden alvorens tot stilstand te komen tussen de perrons van station Brussel Zuid. Het spoorverkeer op de betrokken lijn was een tijdlang onderbroken voor takelwerken. Die waren niet eenvoudig. Niemand raakte gewond, maar de Range Rover lijkt aan z’n avontuur wel schade over te hebben gehouden. (foto: @bastien_nguyen - Twitter)