Eerste details elektrische Hyundai Ioniq

Door: BV

Als een bulldog, zo wil Hyundai de Toyota Prius in de kuiten bijten. Met een hybridevariant waar we eerder al over berichten (details hier). Maar de Ioniq komt er ook in een zuiver elektrische vorm. Een stap die de Prius tot op heden niet zette. Van die versie heeft Hyundai net de eerste cijfers vrijgegeven.

250km autonomie

De Ioniq Electric krijgt een 28 kWh accuset van fabrikant LG onder de achterzetels. Als het onmogelijke presteert en niet meer energie verbruikt dan in de officiële verbruikscyclus brengt die je iets meer dan 250km ver. Een vernieuwde Nissan Leaf rijdt met een accu van 30 kWh exact even ver. Over het acceleratievermogen van de 120pk sterke elektromotor zeggen de Koreanen nog niets. Net zo min als over de laadtijd. De topsnelheid wordt afgetopt op 150km/u. Kwestie van ervoor te zorgen dat de bestuurder er de neutronen en protonen niet al te snel doorjaagt.

De Hyundai Ioniq staat deze zomer bij de dealer. Als hybride, weliswaar. De elektrische variant volgt later.