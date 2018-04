Nieuwe Land-Rover Defender oefent rollenspel

Door: BV

Het lijkt erop dat we nog tot 2019 moeten wachten op een opvolger voor de Land-Rover Defender. Een auto die 68 jaar in productie was, vervang je natuurlijk niet zomaar. Vooral niet eentje die z’n makers voor zo veel uitdagingen stelt. Als de Britten het huidige Defender-publiek willen houden, dan zullen ze niet alleen respect moeten hebben voor de geschiedenis en het iconische design van de terreinwagen. Ze zullen er ook voor moeten zorgen dat hij net zo flexibel inzetbaar is als z’n voorgangers.

De Defender voor alle werk

Een Defender was immers zo goed als eindeloos aanpasbaar. Hij bestond dan ook in allerlei uitvoeringen. De collega’s van carwow.co.uk kropen achter photoshop en staken de nieuwe Defender al eens in enkele van z’n bekendste outfits. Hij is er nu als werkpaard (met Queen Elisabeth achter het stuur) en als ruige Camel Trophy terreinwagen, uiteraard. Maar ook als stadsjuppie, als politiewagen (voor wanneer rellen uit de hand lopen) en zelfs in een militaire versie. Als basis werd de DC100 Concept genomen. Een auto waarvan Land-Rover (na een karrenvracht slechte reacties) zelf zegt dat hij niet model zal staan voor een nieuwe Defender-generatie. Maar wat anders toonde het merk nog niet.