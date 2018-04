Bentley Mulsanne frisser en in meer smaken

Door: BV

Bentley heeft z’n volledige Mulsanne-gamma onder handen genomen. En dat betekent onder meer een verbeterde gewone Mulsanne en Speed, maar het grootste nieuws is een Mulsanne EWB. Lettertjes die staan voor Extended Wheelbase. En dat is exact wat je denkt dat het is.

Facelift

Maar er wordt niet gediscrimineerd bij Bentley. Elke Mulsanne heeft een nieuwe bumper, grille, en lichtunits. Zelfs de motorkap is hertekend. Het resultaat is een meer uitgesproken neus. Achteraan zijn enkel nieuwe lichten het nieuws, terwijl Bentley het interieur heeft aangepakt met een nieuw 8-inch groot infotainmentsysteem dat tevens beschikt over Carplay en Android Auto, desgewenst gekoppeld aan een 2.200 Watt sterke muziekinstallatie van Naim. Ga je daarvoor dan komt de muziek uit maar liefst 20 luidsprekers.

Snel en sneller

Elke uitvoering heeft een 6,75l grote V8 met twee turbo’s onder de kap. Bij de ‘gewone’ Mulsanne en EWB wordt daar 512pk en 1.020NM aan onttrokken. Loodzwaar, is hoe je een Mulsanne kan omschrijven. Maar de ZF-versnellingbak met 8 verzetten sleurt het normale exemplaar toch naar 100 in 5,1 seconde. De EWB is wat trager… de Speed is nog drie tiende sneller, maar die heeft dan ook 530pk en 1.100Nm.