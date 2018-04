Sla nu rechtsaf, de skipiste op

Door: ADD

Het zou een slechte mop kunnen zijn. Wie is er het domst? De Belgische of de Duitse chauffeur? De Belg rijdt een metrotunnel in en de Duitser komt met zijn auto op een skipiste terecht.

Blind vertrouwen

Vorig weekend was een 21-jarige Duitser onderweg naar het skigebied Großer Arber in het Beierse Woud en vertrouwde daarbij blindelings op zijn gps. Die leidde hem voorbij drie verbodsborden naar een bosweg die in de winter als piste geprepareerd is. Maar op ongeveer 1.200 meter hoogte kwam de auto in een sneeuwhoop vast te zitten. Waarop de wintersporter doodleuk zijn ski's aandeed, de berg afgleed, en onderaan de politie en sleepdiensten belde om te helpen. Aan de agenten vertelde de jongeman achteraf dat er in Oostenrijk ook ongewone wegen zijn, waardoor hij de weg die de gps voorstelde helemaal niet zo abnormaal vond. Of misschien waande hij zich even Max Verstappen in Kitzbühl?