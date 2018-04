Lamborghini-baas verkast naar Quattro

Door: BV

Aan z’n naam zie je dat het een Duitser is. Maar hij klinkt en oogt veeleer Italiaans. Dat is sinds hij studeerde in Rome. Daarna volgde hij een professioneel tracé dat hem naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bracht voor Audi hem inmiddels 11 jaar geleden aan het hoofd van Lamborghini zette.

Stephan Winkelmann, daar hebben we het over. Hij bouwde Lamborghini uit tot een automerk dat meer dan 3.200 auto’s per jaar verkoopt. De helft van wat Ferrari doet, dat wel, maar het bedrijf uit Sant’Agata verkocht slechts een schijntje daarvan toen Winkelmann er het roer nam.

Heinz Holleweger vindt het na twee jaar baas spelen bij Quattro GmbH welletjes. Hij lanceert nu nog Audi’s eerste niet permanente Quattro-systeem en gaat dan van z’n pensioen genieten. Winkelmann kent Quattro goed, want op enkele uitzondering na, is elke Lamborghini voorzien van een aandrijflijn die daar vandaan komt.