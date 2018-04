Volvo V40 weer beter bewapend

Door: BV

Volvo’s meest compacte modelreeks, die bestaat uit de V40 en de hoog op poten staande afgeleide V40 Cross Country, moet nog even mee. En dan kan je maar beter zorgen dat het geheel er niet verouderd uit gaat zien. Tijd voor een opfrisser dus. Subtiliteit is daarvan het credo.

Facelift

Alhoewel… de hamer van Thor is op de keper beschouwd geen subtiel instrument. Maar bij Volvo is de vorm ingewerkt in de lichtunits (als dagrijlichten, gekend van de XC90, S90 en V90) en dan komt het zowaar nog stijlvol over. Er is een aangescherpte grille en een opgefrist logo, naast de obligate kleuren en velgen die onder handen genomen worden. Achteraan verandert er helemaal niets.

Binnenin meer traditionele facelift-eigenschappen. Een stuurwiel kan er nu zijn in twee kleuren, er zijn nieuwe stofjes, de dakhemel kan nu zwart zijn en de materialen zijn opgewaardeerd. En nieuwe sierlijsten zeg je? Ja, die zijn er ook. Aan de motoren wordt dan weer niets gedaan.

Programmeerbare knop

De boordelektronica is nu beste maatjes met meer elektronische gadgets die op Ios, Microsoft of Android draaien. En er is een speciale Flic-knop die je zelf kan programmeren om de functies die jij zelfs het meest gebruikt aan je vingertoppen te hebben.