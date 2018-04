Audi S4 Avant doet hunkeren naar snelle break

Door: BV

Je moet het de Duitsers aangeven. Ze gaan door waar de andere merken het voor bekeken houden. En dan hebben we het specifiek over het aanbieden van snelle versies. Zou de Duitse Autobahn daar wat mee te maken hebben?

Bij Audi wordt er stilaan opgebouwd naar de RS4. Maar we zijn er nog niet. Eerst is er nog een S4 Avant die z’n sportievere inborst etaleert met dikkere bumpers, grotere wielen en meer geprofileerde steunwelvingen in het meubilair. Onder de kap zit een V6 met 2 turbo’s die 354pk opwekt en z’n vermogen naar alle vier de wielen stuurt. Allemaal zaken die we al wisten, sinds de vierdeurs Audi S4 is voorgesteld.

De Autobahn is de natuurlijke habitat van deze auto, niet de rallypiste. Maar Audi probeert je toch van het tegendeel te overtuigen door te zeggen dat tot 85% van de aandrijfkracht naar de achterwielen gaat, alsof je dan A4 krijgt waarin je kan driften.

Bijbetalen voor hogere topsnelheid

100 is realiteit na 4,7 seconden. En de top bedraagt 250km/u. Tenzij je bijbetaalt om de begrenzer pas bij 280km/u tussen te laten komen. Gelukkig kan je wel standaard van het volledige koffervolume genieten. Dat bedraagt maximaal 1.510l.