Mercedes kleeft AMG op nòg een C-Klasse (Coupé)

Mercedes heeft duidelijk in de gaten dat z’n klanten al te graag hun portefeuille wat verder opentrekken voor een product waar AMG op staat. En daarom strooit het merk die letters nu gretig rond in z’n gamma. Het riskeert zelfs belachelijke proporties aan te nemen. Zo is er nu ook een C-Klasse Coupé AMG met C43 op de motorkap. Voor wie de 476pk van de C63 AMG of de 510pk van de C63 AMG S niet genoeg zijn.

Het cijfer is vanzelfsprekend volstrekt willekeurig gekozen, want onder de kap zit een drieliter V6. Door er twee turbo’s tegenaan te schroeven wekt die 367pk en 520Nm op die door middel van een negenbak over alle vier de wielen verdeeld worden. Goed voor een sprint van 4,7 seconden en een top van 250km/u. Cijfers die niet geheel toevallig in de buurt komen van de Audi S4.

Zoek de verschillen

Terwijl de AMG onder de kap wat minder doorsmaakt, kan je dat aan het uiterlijk toch niet zien. Zonder logo’s zou het erg moeilijk zijn om deze C43 AMG te onderscheiden van een C63 AMG. En ook dat is een opportuniteit, weten ze bij Mercedes. Maar wie een Mercedes C63 AMG Coupé heeft, kan er wellicht minder om lachen.