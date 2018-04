McLaren 570 GT is de ideale weekendauto

Door: BV

Een potje begeesterd sturen, daar dient een McLaren 570S natuurlijk wel voor. Maar je moet het vooral niet te ver gaan doen, want je hebt aan boord met moeite plaats voor een setje vers ondergoed en een tandenborstel. En daarom is er nu de 570 GT. De kleine 150l grote koffer in de neus krijgt hier het gezelschap van een extra bergruimte van 220l.

Die extra bergruimte een plaatsje geven doet McLaren achter de inzittenden onder een hertekende achterruit die Touring Deck gedoopt is. De vormgeving is aangepast, maar vooral: ze kan open.

Meer comfort

Het siert McLaren dat ze het daar niet bij laten. Er is verder doorgedacht. Zo is de aankleding wat luxueuzer, is het uitlaatsysteem een tikkeltje stiller, produceren de banden 3dB minder rolgeluid, is er een beter audiosysteem en worden er andere veren gemonteerd. Vooraan 15% zachter, achteraan 10%. Dat zal je nauwelijks merken wanneer je even om de blok rijdt, maar over lange afstand scheelt het heel wat.