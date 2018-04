Tata geneest van Zica

Door: BV

Je zal het maar voorhebben. Kies je als automerk zorgvuldig een naam voor je nieuwe kleine spruit, blijkt de naam als twee druppels water te lijken op een epidemie die uitbreekt op het ogenblik dat al je marketingmateriaal al klaar is. Tata zal dan ook met de handen in het haar gezeten hebben toen z’n kleine Zica vooral in het nieuws kwam omdat het de naam droeg van het Zikavirus dat zeldzame geboorteafwijkingen veroorzaakt.

Tata Tiago

Weinig verrassend: de Zica krijgt nu een nieuwe naam. Dat wordt Tiago. Die is het resultaat van een online wedstrijd. De gevolgen van al bij al nog mee, want Tata begint de auto pas volgende maand te leveren. Er zoemt dus geen enkele Zica rond.