BMW 235i van AC Schnitzer is BMW M2²

Zeg niet zomaar tuning tegen tuning. Bij AC Schnitzer komen ze hun bed niet uit voor enkel maar een grote vleugel en coole velgen. In Genève toont de BMW-specialist uit Aken de ACL2. Deze omgebouwde BMW 235i biedt weliswaar ook een brede koets en spoiler in het kwadraat. Maar wat er onder dat tuningkostuum zit, maakt deze 2-Reeks pas echt bijzonder. AC Schnitzer bouwt er namelijk een biturbo zescilinder van de BMW M4 in.

570pk!

Maar daar houdt het niet op natuurlijk. De originele prestaties van de M4-motor worden met behulp van software en een aangepaste uitlaat van 431pk naar 570pk gebracht. Als terkkracht staat er 740Nm ter beschikking. Zo haalt de ACL2 in 3,9 seconden 100 en in 10,9 seconden 200km/u. De topsnelheid ligt op 330 km/u.

Ik wil de snelste zijn

De nieuwe M2 (370pk, 4,5 seconden en 270 km/u) heeft hier dus het nakijken. Zelfs de op het ogenblik snelste BMW, de M4 GTS (500pk, 600Nm, 3,8 seconden en 305 km/u), moet in veel opzichten onderdoen.

Naast de prestaties verbetert AC Schnitzer de aerodynamica en handling. Er is een carbon motorkap met luchtopeningen, frontsplitter, diffuser en vleugel. Assen en ophanging werden vervangen door M4-onderdelen en een verstelbaar Schnitzer onderstel, de oorspronkelijke remmen zitten er natuurlijk ook niet meer op. Bovenop is er nog een sperdifferentieel met een werking tussen 25 en 95 procent.

Last but not least

Het belangrijkste (behalve het vermogen natuurlijk) hebben we tot op het einde gehouden: de ACL2 weegt 1450kg en dat is bijna 100kg minder dan een standaard 235i. Waardoor we een vermogen-gewichtsverhouding van 2,54 kilogram per pk krijgen. Volgens Schnitzer beter dan een Ferrari 458 (2,61 kg) of Porsche 911 GT3 RS (2,84 kg). Maar die laatste ooit echt verslagen zal de Schnitzer natuurlijk niet - het blijft een concept car.