Castagna maakt stuitend lelijke Fiat 500L

Door: BV

Castagna Milano is een Italiaanse koetswerkbouwer die het presteert om z’n hoofd boven water de houden. Dat is verwonderlijk in deze tijden dat het bouwen van alternatieve carrosserieën een absolute zeldzaamheid is geworden. En nog meer als je enkele van de creaties van het bedrijf bekijkt.

Castagna design

Akkoord, het bedrijf pakte eerder al uit met een Rolls-Royce Phantom Coupé (we negeren even dat Rolls-Royce zelf een Coupé aanbiedt en dat de oefening dus een beetje nutteloos was) en een break-versie van de Fiat 500, die er lang niet fout uitzagen. Maar het bedrijf kwam ook al in het nieuws met deze bizar aangeklede Peugeot 2008 en een compleet onherkenbaar gemaakte verlengde Porsche Cayenne. Maar nu maken de Italianen het bonter dan ooit tevoren. Met deze Fiat 500L.

Plaats voor 7

Wat zou het handig zijn als in een Fiat 500L ruimte was voor 7 inzittenden én bagage. Dat vond Castagna ook, dat prompt plaats maakte aan boord en een gezwel als achtersteven tegen de monovolume kleefde. De inspiratie komt uit de wereld van de luxejachten, wat de reden is dat we deze paragraaf larderen met nautische termen. Castagna hoopt dat z’n creatie taxibedrijven zal interesseren, eventueel zonder alle teak, maar dat moet nog blijken.