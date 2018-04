DS E-Tense is Franse supercar voor de toekomst

Door: BV

Zoals verwacht, heeft de teaser niet lang standgehouden. Dit is de DS E-Tense… een elektrische supercar die het premiummerk van Citroën zal onthullen op het Autosalon van Genève

De prestaties

Toeval of niet, het profiel heeft erg duidelijk wat weg van de Audi R8. Of van eender welke andere supercar met middenmotor eigenlijk. Het zit in een scherp gelijnd pakket waar de ontwerpers zowaar enkele verwijzingen naar de klassieke Citroën DS in staken. De afmetingen zijn ook potig. 4,72m lang, 2,08m breed en slechts 1,29m hoog.

Een verbrandingsmotor heeft de E-Tense niet. Zoals verwacht huist er in z’n ingewanden een accu met een elektromotor. Die laatste levert 400pk en 512Nm. De tweezitter zet dan wel 1.800kg op de weegschaal, maar omdat de trekkracht ter beschikking is vanaf nul omwentelingen per minuut profiteert ook deze Fransoos van de typische eigenschap van elektrische auto’s: dat ze snel uit de startblokken schieten. De 100km/u-barrière wordt daardoor al gebroken na 4,5 seconden. De top is begrensd op 250km/u. En de actieradius bedraagt 310km. Maar dan moet je vooral niets van al het bovenstaande uitproberen.