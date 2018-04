Citroën E-Mehari ziet het wit

Door: BV

In december stelde Citroën de E-Mehari voor. Een auto die eigenlijk is ontwikkeld door de Franse fabrikant van elektrische auto’s Bolloré en waar Citroën zich bij inkocht. De aandrijflijn met een 68pk sterke elektromotor wordt gekoppeld aan een 30 kWh krachtige lithium metaal polymeer-batterij. Daarmee geraakt de E-Mehari aan een top van 110km/u en kan je tot 200km in stadsverkeer afleggen. En zo’n 100km als je sneller rijdt.

Styled By Courreges

Nodeloos te zeggen dat er nog werk aan we winkel is, want een Nissan Leaf geraakt met net zo veel batterijcapaciteit 250km/u ver zonder dergelijke beperkingen te hebben. En ook het design kan nog opgewaardeerd worden. Maar kijk, op het Autosalon van Genève doet Citroën al een inspanning. Daar stelt het de E-Mehari voor in een outfit die door het Franse modehuis Courreges in samengesteld.

Behalve het overvloedige gebruik van wit met oranje accenten, vallen het plexiglazen-dak met matte afwerking, het stuurwiel met één spaak en de bagageset in wit leder en oranje vinyl op.