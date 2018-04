Holden wil liever Astra dan Cruze

Door: BV

Afgelopen maand kreeg de Chevrolet Cruze bij de Australische tegenvoeters nog een opfrisbeurt. De auto staat er onder de merknaam Holden in de catalogus en loopt daar ook van de band. Maar Holden stopt met de productie in Australië. En de directie kan daardoor gaan shoppen in het internationale GM-gamma.

En wat blijkt? De Australiërs gooien de Cruze eind dit jaar uit de catalogus. Het model zal vervangen worden door de nieuwe Opel Astra met aangepaste badges. Daarvan hoopt het merk er wat meer te verkopen. Holden verkocht in z’n topjaar 33.000 Cruze op de Australische markt.