Pick-ups krijgen groener hart

Grote pick-ups zijn echte brandstofzuipers. En aan dat slechte imago wil GM nu iets doen. Vanaf mei 2016 gaan de Amerikanen 700 'zuinige' hybride pick-ups in Californië verkopen. 500 Chevrolet Silverado en 200 GMC Sierra. Die krijgen van General Motors een Mild-Hybrid-System (eAssist) ingepland. Een elektromotor schiet dan bij het start-stopsysteem en bij het accelereren ter hulp. Tegen eind 2016 zal GM beslissen of ze de hybriden aan het standaard motorengamma toevoegen.

+ 50kg & - 1,3l

De motor (5,3 liter V8) blijft ongewijzigd, maar door de batterij-technologie wegen de pick-ups bijna 50 kilo meer. Om dat gewicht te compenseren is er cilinderdeactivering en werd de aërodynamica verbeterd. Zonder eAssist verbruikt de motor gemiddeld 13,1 liter per 100 kilometer, het hybride-systeem zou het verbruik tot 11,8 liter per 100 kilometer reduceren. De vergelijkbaar Ford F-150 met 5-liter V8 en lichtere aluminium koets verbruikt twee liter meer.