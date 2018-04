Daar komt de Fiat Tipo Break

Door: BV

Het is niet de vijfdeurs, maar de break-versie die Fiat als volgende modelvariant lanceert voor de in Turkije ontwikkelde en gebouwde Tipo. Het model zal te zien zijn op het Autosalon van Genève en de Italianen gooien er nog snel een eerste teaser tegenaan.

Groter?

En die toont meteen waar het allemaal om gaat: de kont. De bolle bips van de Tipo moet meer flexibiliteit bieden dan de vierdeurs. Of er ook effectief meer in kan, weten we pas later, want de vierdeurs Tipo heeft met 520l al een erg grote stouwcapaciteit.

Engines

De motoren zullen gelijk lopen met die van de reeds voorgestelde Tipo. Dat wil zeggen: een 1.4 en 1.6 op benzine en een 1.3 en 1.6 op diesel.