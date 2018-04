Italdesign warmt op voor Genève met GT Zero teaser

Door: BV

Sinds het Italiaanse stijlhuis Italdesign Giugiaro is ingelijfd in de Volkswagen-gelederen produceert het concept cars aan de lopende band. In Genève is het weer prijs. Daar zal de GT Zero staan, waar op deze teaser na nog niets over bekend is.

We kunnen, bij gebrek aan officiële gegevens, wel wat speculeren op basis van de naam. Die suggereert immers dat het enerzijds over een grand tourer gaat, wat het silhouet bevestigt. De ‘Zero’ verwijst dan wellicht naar de uitstoot. Weer iets volledig elektrisch dan, zoals de Giugiaro Clipper van afgelopen jaar?