VW Amarok wordt echte Toeareg

Na de VW Amarok V8 Passion "Street Power" in 2014 tonen tuner MTM en Dirks Group dit jaar op het Autosalon van Genève de Amarok V8 Passion "Desert Power". De pick-up wordt door een 4,2-liter diesel met 410pk aangedreven en in zes seconden accelereert hij naar 100km/u. Opdat hij ook diepe putten in het zanderige het terrein zou aankunnen, installeerde MTM bodembescherming en voor de juiste look is er een frontbeugel en zijn er 20-inch BBS velgen. De totale prijs? € 199.142,92.