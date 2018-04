Nokian manipuleerde 10 jaar lang bandentests

Door: ADD

De auto-industrie beleeft zijn volgende schandaal. Nokian Tyres geeft toe jarenlang met bandentests gesjoemeld te hebben.

De Finse fabrikant die 80 jaar geleden de winterband 'uitvond', heeft bekend tijdens de afgelopen 10 jaar systematisch de autobandentests gemanipuleerd te hebben. De Finse krant "Kauppalehti" legde het schandaal bloot.

Superieur materiaal voor bandentest

Nokian Tyres maakte speciaal voor tests banden die "superieur zijn aan de in de handel verkrijgbare modellen," gaf Nokian ceo Ari Lehtoranta toe. Vakbladen en automobielverenigingen hebben dus bij het testen betere banden van Nokian gekregen. Volgens Lehtoranta werd eind vorig jaar een einde aan die praktijk gemaakt.

Beschadigd merk

Nokian haalde, wat achteraf gezien helemaal niet verwonderlijk is, bij tests regelmatig goede scores en daar pakten ze ook graag mee uit in reclame. “Het merk is nu beschadigd, daarmee moeten we leven,” zei Lehtoranta. Ernstige economische schade als gevolg van het openbaar worden van de fraude verwacht de CEO echter niet.