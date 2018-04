Door: ADD

Automobiele prijzen zijn er bij de vleet. En de nieuwe Opel Astra is nu net gaan lopen met één van 's werelds belangrijkste. Hij is "Car of the Year 2016". De prijs wordt jaarlijks door een jury uitgereikt voorafgaand aan het Autosalon van Genève. Op dit moment bestaat de jury uit 58 journalisten uit 22 Europese landen.

Met een nipte voorsprong laat de Astra de Volvo XC90 achter zich. De Mazda MX-5 is ruim derde. De andere genomineerden waren de Audi A4, BMW 7-Reeks, Jaguar XE en Skoda Superb.