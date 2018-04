Eindelijk ‘normale’ uitvoeringen Alfa Romeo Giulia

Door: BV

Het komt er dan toch van: de voorstelling van de Alfa Romeo Giulia in een uitvoering die ook bedoeld is voor gewone stervelingen. Want prettig als een auto met ruim 500pk kan zijn, die is nu toch niet voor iedereen bestemd.

De Giulia behoudt in z’n meer modale variant z’n dynamische uitstraling, maar er wordt vanzelfsprekend minder ver in gegaan dan bij de gammatopper. Overigens lijkt het er niet op dat deze Giulia ook meteen voor iedereen toegankelijk wordt, want eerder lekte al een aanbod uit met toch behoorlijk grote benzine- en dieselcentrales.

Deze beelden zijn net voor de première gelekt. Maar als er later meer informatie komt, lees je dat vanzelfsprekend op Auto55.be.