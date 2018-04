VW T-Roc Breeze luidt aanval op compact SUV-segment in

Door: BV

Audi mag de aanval van de Volkswagen-group op het boomende segment van de compacte SUV openen. Dat is waar ook de Nissan Juke, Renault Captur en Opel Mokka opereren en waar Audi z’n premium-positionering ten gelde zal trachten te maken. Bij Volkswagen is er voorlopig nog geen kleine broer voor de Tiguan, maar die is wel in de maak. De T-Cross Breeze concept die op het Autosalon van Genève staat te blinken, geeft een goed idee van hoe die eruit zal zien.

Voor de concept car mengt Volkswagen hetzelfde recept bij elkaar als Range Rover gebruikt voor de Evoque Cabrio, maar dan een maatje kleiner. Drie deuren en een stoffen klapdak. Denk er een dak bij en wat extra deuren en je hebt zo ongeveer het eindresultaat voor ogen.