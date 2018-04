Preliator: Spyker is een draak met zeven koppen

Door: BV

Spyker is als een kat met negen levens. Of accurater: een draak met zeven koppen. Want op het Autosalon van Genève duikt het merk weer op, met deze Preliator. Die kan je kopen voor € 324.900 (af-fabriek). Maar het is nog maar erg de vraag of het nu wél goed komt. Want CEO Victor Muller blijkt vooral goed in het bouwen van luchtkastelen.

C8 Aileron in nieuwe jas

Het lijkt erop dat de Prelator vooral de al vier jaar oude C8 Aileron is in een nieuwe jas, maar Spyker zelf blijft daarover opvallend op de vlakte. Het wil wel kwijt dat Lotus de ophanging heeft gedaan, wat overigens ook al niet uitsluit dat het hier onderhuids om een Evora of verlengde Exige zou gaan. Een recept dat Müller kan afgekeken hebben van het Amerikaanse Hennessey, bijvoorbeeld. Spyker wil het wel hebben over de 4,2l V8 van Audi-origine die centraal in de structuur van de tweezitter ligt. Goed voor 525pk en een acceleratietijd van 3,7 seconden. De topsnelheid: 322km/u. Standaard schakel je met een zesbak, maar je kan ook een automaat van ZF krijgen als je dat echt wil.

Lichte strijder

Preliator betekent 'fighter' en 'warrior' in het Latijn. Een verwijzing naar het luchtvaartverleden van Spyker (het Spyker van lang geleden, voor Muller de naam weer opdiepte), klinkt het. Een voorschotje van € 250.000 geeft je recht op één van de maximaal 50 productie-exemplaren. Maar misschien duik je met dat geld beter een casino in. Betere winstkansen.