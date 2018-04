Fiat 124 Spider met 170pk als Abarth

Door: BV

Eigenlijk is de nieuwe Fiat 124 Spider een verklede Mazda MX-5. Het verwantschap tussen beide modellen is niet te ontkennen. Maar toch kan Fiat zeggen dat beide modellen slechts 30% van hun onderdelen met elkaar gemeen heeft. Dat is te danken aan de 1.4l turbomotor. Een krachtcentrale telt immers erg veel onderdelen en weegt daarom nogal door in zo’n statistieken.

De terugkeer van de paarden…

Eerder kregen we de 124 Spider al te zien. En daarbij viel vooral op dat z’n 1.4l turbomotor flink aan vermogen inboette voor de Europese markt. Maar er is goed nieuws: dat vermogen is terug. Er kleeft nu ook meteen Abarth op het modelletje en daarbij horen een hele hoop tweaks. Die zijn overigens vooral bedoeld om je een sportiever gevoel te geven. Van een stuggere ophanging (met Bilstein-dempers) en dikke antirolstangen gaat je auto immers (in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd) niet sneller over een circuit. Van de decibels die de Record Monza-uitlaat verspreidt evenmin. Maar de grotere stoppers van fabrikant Brembo - die kunnen echt wat aan je rondetijd doen.

170pk, dat betekent dat de Fiat 124 Spider met zwarte motorkap en dito kofferklep, zich naar 100 rept in 6,8 tellen. Een halve seconde sneller dan een Mazda MX-5 die het niet verder dan 160pk schopt.