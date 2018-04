Maserati Levante is er nu helemaal

Door: BV

Op het Autosalon van Genève debuteert de Maserati Levante. En zo heeft het merk met de drietand dan toch een SUV. Eindelijk. Een eerste concept car werd al in 2003 getoond.

Hoe de Levante eruit ziet, hoeven we niet meer uit te leggen. Het model lekte eerder al meerdere keren uit.

Flink vermogen

De Levante mikt niet op het instappers in het premium-SUV-segment. Dat zie je aan de basismotor. Een 3.0l V6 biturbo die meteen goed is voor 350pk. En er bestaat ook een variant van met 430pk. In het eerste geval haalt de Levante 100 na 6,0 seconden en loopt hij 251km/u. De krachtigste versie doet het in 5,2 tellen en haalt 264km/u.

Maar er komt ook een diesel. Ook al een zescilinder, met 275pk. Die houdt het al voor bekeken bij 230km/u, maar kan de sprint nog steeds afhaspelen in 6,9 tellen. En hij verbruikt volgens de officiële cyclus slechts 6,9l/100km. Een 8-traps automaat is op alle modellen standaard, evenals het ‘Q4'-vierwielaandrijvingsysteem. De demping is instelbaar, zoals dat in deze klasse hoort. Er zijn vijf rijmodi.

Interieur

Onderhuids leent de Levante heelt wat bij de Quattroporte en Ghibli. Dat zie je aan de binnenkant, waar er nogal wat overeenkomsten zijn. Maar de SUV heeft ook een streepje voor: een nieuwere generatie infotainment, te bedienen via een draaiknop op de middentunnel.