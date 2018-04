Porsche 911 R is zot op toeren maken

Door: BV

Wie onderaan het gamma van de huidige 911-generatie (dat is de 991, post-facelift) gaat shoppen, krijgt al meteen een turbomotor. Er staat uiteraard niet Turbo op de kofferklep, dat is voor de krachtigste versie voorbehouden. Maar Porsche laat de liefhebbers van atmosferisch rijden niet helemaal in de kou staan. Die kunnen bijvoorbeeld deze 911 R kopen. Tenminste - als ze snel zijn. Porsche bouwt er slechts 991 stuks van. Onder de kap zit het 4.0l zescilinderblok vav de GT3 RS. Goed voor 500pk. Maar dan moet je wel doortrekken tot 8.250t/min. Dit is een Elfer die houdt van toeren maken. Het koppel van 460Nm piekt op 6.250t/min.

Met manuele zesbak

Er zijn nog wel meer eigenschappen die verraden dat de 911 R vooral bedoeld is om de puristen binnen de rangen van het merk te houden. Zo kan je niet eens een automaat krijgen. Je schakelt altijd zelf. Niet met een zevenbak zoals de instapversies, maar met een zesbak.

De prestaties

Laat je alle geweld los dan kan je naar 100km/u in 3,8 tellen. En je moet het zelf doen, wat je toch meer voldoening moet schenken dan wanneer een stukje software ervoor zorgt dat je dat cijfertje keer op keer haalt. Voor tussengas zorgt de auto dan weer wel zelf. Dat spaart de koppeling. De top bedraagt 323km/u.

Specifieke kenmerken

De 911 R beschikt ook nog over een mechanisch sperdifferentieel tussen z’n aangedreven achterwielen, heeft keramische remmen (vooraan 410mm groot, achteraan 390mm), rolt op 20” lichtmetaal (net als een nieuwe Renault Scenic) met een centrale sluiting. Hij weegt ook wat minder. 1.370kg om exact te zijn. Kunstof voor zij- en achterruiten zorgt daarvoor, net als carbon spatborden en een dak in magnesium. En een achterbank heeft hij evenmin.