Koenigsegg Regera gaat in 10,9 seconden naar... 300

Door: BV

Precies een jaar geleden kregen we voor het eerst de Koenigsegg Regera te zien. Maar die was nog niet klaar voor serieproductie, als je die term met de lage aantallen die het Zweedse bedrijf draait al in de mond mag nemen. Nu is de Regera echt klaar. En hoewel het er aan de buitenkant niet aan te zien is, zijn er meer dan 3.000 punten onder handen genomen.

Sneller dan de Bugatti Chiron?

Een 5-liter V8 met dubbele turbo wekt 1.100pk op. Daarnaast worden er ook nog 700 elektrische pk’s ingeschakeld. Daardoor maakt de Regera gebruik van maximaal 1.500pk en 2.000Nm. Op de weegschaal staat 1.470kg. Een prestatie, die vooral te danken is aan twee lichtgewicht accu’s die samen slechts 90kg wegen. De techniek ervoor is afkomstig uit de F1. Peperduur, maar dat maakt Koenigsegg niets uit.

De sprint naar 100 duurt 2,8 tellen. Naar 200 duurt 6,6 seconden en naar 300 duurt 10,9 seconden. In de eerste twee gevallen haalt de Bugatti Chiron het, maar naar 300 is de Koenigsegg sneller. Met dank aan de erg hoge trekkracht. Het heeft er dan weer wel alle schijn van dat de Fransoos zal kunnen uitpakken met een hogere topsnelheid. Voor de Regera houdt Koenigsegg het voorlopig nog op 'meer dan 400km/u'.